Červený kříž školí 500 vojáků, pomáhat budou jako ošetřovatelé

Vojáci budou pomáhat na pozici ošetřovatelů a podle školitelů bude v praxi využita především jejich fyzická síla.

"Kurzy základů ošetřovatelství jsou zaměřené na základy péče o nemocného na lůžku, to znamená úprava lůžka, polohování nemocného, jeho osobní hygiena, podávání stravy či komunikace s pacientem. Tyto všechny věci by se měli vojáci v hodně hutné podobě dozvědět v rámci osmihodinového kurzu. Projít by jimi mělo dohromady 500 příslušníky armády," uvedl Jukl.

Absolventi kurzů z řad profesionálních vojáků se poté mohou zapojit do pomoci zdravotnickým a sociálním zařízením s lůžkovou péčí, jež covid postihuje nejvíc. "Nemají nahradit profesionální zdravotnický personál, mají mu pomáhat. Je to tedy něco jiného, než když armáda posílá své profesionální zdravotníky do těchto zařízení. Jde o pomocný personál," doplnil Jukl. Přibližně polovina z 500 vojáků projde kurzy v Olomouci, druhá v Praze. Kurzy potrvají necelých 14 dní, dodal prezident ČČK.

Prvních 15 vojáků usedlo do olomoucké učebny ČČK s tužkou a blokem v ruce dnes brzy ráno. Seznámili se nejprve s právy pacientů, s etikou i s tím, jak s nimi mají komunikovat. V plánu mají i praktický nácvik ovládání polohavatelných lůžek i manipulaci s pacienty, které nahradí po dobu kurzů figurína. V teorii se dozví, jak funguje lůžkové oddělení, jaké jsou etické zásady přístupu k nemocnému nebo základy psychohygieny. Kurz je krátký, a to i s ohledem na to, že je potřeba vojáků v praxi okamžitě.

Šestice britských vojenských zdravotníků nám pomáhá.

V brněnské nemocnici s námi pečují o pacienty s koronavirem. @NickArcherFCDO @BritishSoldier pic.twitter.com/3vt3Blysuy — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 15, 2020

V Olomouckém kraji se vojáci zapojili již dříve například do pomoci domovům pro seniory v Hranicích na Přerovsku či v Domově Paprsek v Olšanech na Šumpersku. Už druhý týden v Prostějově funguje také jejich call centrum, kde tři desítky vojáků v pravidelných směnách pomáhají hygienikům trasovat kontakty pozitivně nemocných.