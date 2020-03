Česká armáda dnes dočasně stáhla vojáky z Iráku

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česká armáda dnes dočasně stáhla vojáky z Iráku. Zdůvodnila to výrazným omezením operačních úkolů, bezpečnostními hrozbami, epidemií koronaviru a plánovanou restrukturalizací mise. Stažení se týká 30 vojáků. Do České republiky se letecky vrátili dnes večer. ČTK to oznámila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.