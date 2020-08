Česko a ani další země EU nestáhnou vojáky výcvikové mise v Mali

Podle jeho německé kolegyně Annegret Krampové-Karrenbauerové by nyní přerušená práce unijní výcvikové mise v Mali měla být co nejdříve obnovena. Krampová-Karrenbauerová to prohlásila na tiskové konferenci po schůzce. Také podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella obnoví výcviková mise činnost co nejdříve.

"Všichni jsme se shodli, že nebudeme vojáky stahovat," uvedl pro česká média Metnar. Za jeden z důvodů označil i uchování vážnosti EU a možnosti vyvíjet úsilí, aby se moc v Mali dostala zpět do rukou civilní vlády. "Řešení takovýchto problémů silou a neústavní cestou se naprosto neslučuje s evropskými principy," řekl o vývoji v zemi.

Šéfka německého ministerstva obrany v Berlíně upozornila, že účastníci dnešního neformálního unijního jednání vojenský puč z minulého týdne odsoudili. Ve čtvrtek budou v německém hlavním městě diskutovat ministři zahraniční zemí EU. Podle Krampové-Karrenbauerové se unie chce v Mali i nadále angažovat v boji proti terorismu, pučisté by podle ní měli urychleně uvolnit cestu novým volbám.

"Chtěl bych zdůraznit, že naši vojáci, kteří jsou v Mali, že jejich bezpečnost není ohrožena. Aktivity mise jsou pozastaveny," řekl Metnar. Kdy dojde k návratu k běžnému chodu mise, bude také podle jeho názoru záležet na vývoji situace a na předání moci civilní vládě.

V Mali působí zhruba 120 českých vojáků ve výcvikové misi Evropské unie, v níž Česko od června převzalo velení.

Situace v Mali byla jedním z hlavních bodů dnešní neformální schůzky. Společná strategie států EU ale po jednání podle Metnara dál chybí. "Já si myslím, že není. Je nám ale všem členům Evropské unie jasné, že je potřeba posílit a podporovat diskuzi a zapojení dalších aktérů," uvedl český ministr s odkazem na Africkou unii a také Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS). Poznamenal, že situace v Mali je jednou z priorit současného německého předsednictví EU. Uvedl rovněž, že působení v oblasti Sahelu je velmi důležité. "Boj proti terorismu a nelegální migraci je naší dlouhodobou prioritou," dodal.