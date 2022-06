Česko by se mohlo zapojit do výcviku ukrajinských vojáků, uvedla Černochová

— Autor: ČTK

Vedou se intenzivní jednání o tom, jak by se Česká republika mohla zapojit do výcviku vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Na tiskové konferenci na pražském Vítkově to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Záležitost je podle ní ve fázi příprav, zvažují se různé typy výcviku.