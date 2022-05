Česko dostane z Německa 15 starších tanků, dalších až 50 nových si koupí

Darované tanky by česká armáda mohla dostat ještě letos, v budoucnu se počítá s jejich modernizací, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Letos zároveň začne výcvik českých tankistů na německých strojích.

Darem podle Fajnora Německo oceňuje to, jak intenzivně Česká republika podporuje vojenským materiálem Ukrajinu. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací i tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou výpomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala (ODS). Dar 15 tanků nyní Černochová domluvila s německou ministryní obrany Christine Lambertovou. Česká armáda dostane 14 bojových tanků a jeden vyprošťovací. Součástí dodávky, kterou zajistí německý obranný průmysl, budou také náhradní díly a munice. "Obě strany zároveň začnou jednat o možnosti pořídit pro Armádu ČR v dalších letech až 50 tanků nejmodernější verze 2A7+," dodal Fajnor.

Černochová označila Německo za klíčového ekonomického partnera. "V oblasti obrany to ale dlouho neplatilo a to chceme změnit, nejen v oblasti tankového vojska, ale v bilaterální spolupráci celkově. Věřím, že díky tomu bude naše armáda silnější a naše země bezpečnější," uvedla k dohodě s Německem.

Kvůli darovaným tankům ministerstva připravují smlouvu, která by měla být podepsána v létě. Do šesti měsíců od podpisu by pak měl být dodán první stroj, ostatní budou následovat krátce poté. Obrana počítá s jejich budoucí modernizací na verzi 2A7+.

Letos také bude v Německu zahájen výcvik českých vojáků, následovat bude intenzivnější kombinovaný výcvik českých a německých tankistů i na českém území. Obrana si od toho slibuje rychlejší přechod na novou platformu a podporu bilaterální spolupráce.

Ministerstvo zároveň začne vyjednávat o nákupu dalších až 50 Leopardů 2A7+ v různých modifikacích. "Tanky Leopard má ve výzbroji řada spojenců v rámci NATO i naši blízcí sousedé, třeba Maďarsko nebo Polsko. Toto přezbrojení přispěje také k vytvoření těžké brigády v souladu s našimi aliančními závazky," dodala Černochová.

Podle Fajnora se nákup nových tanků i modernizace darovaných uskuteční ve spolupráci s německou vládou, protože německá armáda plánuje nákup a modernizaci vlastních tanků Leopard 2. Zajistit by to mělo srovnatelné ceny. "Zároveň se jedná o příležitost, jak zajistit maximální zapojení českého obranného průmyslu, a to nejenom do dodávek a modernizace pro českou armádu, ale i pro daleko rozsáhlejší dodávky pro armádu německou," doplnil.

Česká armáda je nyní vyzbrojena asi třemi desítkami modernizovaných tanků sovětského původu T-72M4 CZ, v roce 2020 vláda rozhodla o jejich dalším technickém zhodnocení za asi miliardu korun. S jejich náhradou původně počítala ve druhé polovině 20. let. Ve skladech armáda má několik desítek nemodernizovaných strojů T-72, část z nich vláda darovala Ukrajině.