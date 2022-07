Česko oficiálně požádalo USA o jednání ohledně letounů F-35

"V pátek odešel dopis pana premiéra prezidentu USA Joeu Bidenovi i můj dopis panu ministru Lloydu Austinovi. Ten už naše rozhodnutí zaregistroval. Budou požádáni o termín schůzky týmů obou stran," řekla Černochová. Poté, co vláda o zahájení jednání s USA rozhodla, americká strana také podle ministryně kontaktovala české velvyslanectví ve Washingtonu s tím, že je na jednání připravena. V českém vyjednávacím týmu budou podle Černochové zástupci ministerstev obrany, zahraničních věcí, financí a průmyslu a obchodu.

"Ve čtvrtek jsem se setkal se čtyřhvězdičkovým generálem Danielem R. Hokansonem. Ačkoli jeho cesta nesouvisela s rozhodnutím o vyjednávání o F-35, už i tam padaly neformální nabídky, jak by Američané mohli pomoci s výcvikem či infrastrukturou," řekl LN náčelník generálního štábu Karel Řehka.

O pořízení bojových letounů se bude jednat do října 2023, pokud by se dohody nepodařilo dosáhnout, mohou být další způsoby řešení. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, dosud má armáda 14 stíhacích strojů. Americké letouny v armádě nahradí švédské gripeny. Na jejich využívání má Česká republika smlouvu do roku 2027, poté může využít dvouletou opci. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, půjde tak nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie.