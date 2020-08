Česko se chystá na návštěvu Pompea, budou krátkodobá dopravní omezení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V souvislosti s návštěvou amerického ministra zahraničí Mikea Pompea nechystá česká policie žádná mimořádná bezpečnostní opatření. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Očekávat lze podle něj jen krátkodobá dopravní omezení. Pompeo přiletí do Prahy v úterý, kdy zavítá i do Plzně. Odletí ve čtvrtek ráno.