Další sporný zákrok? Strážníci v Uherském Hradišti prý postupovali dle předpisů, dítě samo nezůstalo

Zákrok byl však z jeho pohledu nepřiměřený, řekl dnes novinářům starosta. Spolu s velitelem městské policie Vlastimilem Pauříkem odmítl, že by dítě, jež s mužem bylo, zůstalo po zásahu bez dozoru.

Strážníci ve středu po 16:30 v Havlíčkově ulici zjistili, že muž neměl zakrytá ústa a nos, což je nyní v zástavbě povinné. Muž podle Blahy opakovaně odmítl prokázat svou totožnost a zakrýt si ústa a nos a přes výzvy strážníků chtěl s dítětem odejít. Poté, co se mu strážník postavil do cesty, ho podle starosty odstrčil rukou. Strážníci pak muže strhli k zemi a znehybnili. Zákrok zachycuje amatérské video, na němž je vidět i plačícího chlapce, který muže doprovázel.

"Přestože strážníci postupovali v souladu s předpisy, tak z mého pohledu byl zákrok nepřiměřený v dané situaci a lidsky necitlivý. A vzhledem k přítomnosti dítěte si myslím, že mělo být postupováno jinak, méně důrazně," řekl Blaha. Uvedl, že oslovil Polici ČR se žádostí o prošetření celé události. Policie podle něj už dostala záznamy z městského kamerového systému, k dispozici jsou i svědci.

Zásah městské policie v Uherském Hradišti (0:44) | zdroj: YouTube

Advokát Filip Petráš dnes v tiskovém prohlášení uvedl, že si jeho klient s tříletým synem ochranné prostředky sundali na cestu asi 30 metrů mezi obchodem a autem. Poté, co je zastavili strážníci, se podle něj muž hájil tím, že se chce nadýchat čerstvého vzduchu. "Následně byl hlídkou městské policie vyzván, aby se legitimoval, načež uvedl, že pouze posadí své dítě do automobilu a bude se hlídce věnovat. Na otázku, jestli se tedy nebude legitimovat, odpověděl, že nyní ne, ale bude se jim věnovat po usazení syna do automobilu. Následně příslušníci městské policie použili donucovací prostředky," uvedl Petráš.

Oba strážníci jsou postaveni mimo službu. Podle Pauříka je jeden z nich ve službě dva roky, druhý asi čtyři. "K zákroku měli strážníci zákonné oprávnění," řekl velitel městské policie. Zákrok byl však podle něj takticky provedený špatně, jeho intenzitu vyhodnotí Policie ČR. Pakliže by shledala, že strážníci postupovali nezákonně, mohlo by podle Pauříka jít o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Míní ale, že se strážníci ničeho trestného nedopustili.

Starosta i velitel městské policie se za incident omluvili. Odmítli ale, že by dítě zůstalo na ulici bez dozoru poté, co strážníci muže odvedli na nedalekou služebnu, kde jim podle Pauříka po poradě s právníkem prokázal svou totožnost. Dítě podle něj chvíli hlídala prodavačka z obchodu v Havlíčkově ulici a pak další přivolaná hlídka. "Společně s dámou z obchodu doprovodili dítě za tatínkem na služebnu městské policie," řekl Blaha. Podle Petráše muž poté, co ho hlídka odvedla na služebnu, nebyl informován o tom, co se s jeho tříletým synem děje.

Povinnost mít zakryté dýchací cesty vyplývá z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Předvedený muž se podle města mohl dopustit dalšího přestupku také neuposlechnutím výzvy úřední osoby.