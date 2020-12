Dítě v ohrožení. Nová aplikace ECHO pomůže s pátráním, vytvořili ji dva policisté

V České republice se každoročně pátrá přibližně po dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení.

"Cílem naší aplikace je urychlení přenosu informací od policie směrem k široké veřejnosti a její aktivní zapojení do pátrání," uvedl policista Martin Kaiser, který je autorem aplikace spolu se svým kolegou Petrem Burešem a dalšími spolupracovníky. Vycházeli z toho, že pohřešované dítě musí někdo někde zahlédnout - v MHD, v obchodě, na benzinové stanici, v parku. "Když ale neví, že se po něm pátrá, tak pochopitelně žádnou aktivitu nevyvine. To bychom chtěli změnit," dodal Kaiser.

Aplikace Echo, kterou naši kolegové vytvořili společně s @NadaceVodafone, pomáhá při hledání pohřešovaných dětí. Zapojení široké veřejnosti a její maximální využívání může pátrání ještě zrychlit. Info o aplikaci: https://t.co/iRU959L14R#policiepp pic.twitter.com/acUqs4iWI9 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2020

Když se pohřešuje dítě, je podle odborníků mimořádně důležitý čas, protože s každou hodinou šance na nalezení klesá. Napojení aplikace ECHO na policejní databázi zajistí, že se v ní dítě objeví téměř okamžitě a jakýkoliv její uživatel může okamžitě pomoct s pátráním. Aplikace je zdarma, nijak neshromažďuje osobní informace a podle policie je nenáročná na data.

Projekt finančně podpořila Nadace Vodafone, která pomohla aplikaci ECHO s veřejnou sbírkou, díky čemuž se podařilo získat dostatek peněz na její vývoj. Tvůrci nyní přemýšlejí o tom, že by aplikaci rozšířili i do okolních států.

Aplikace se stala i součástí mobilní bezpečné platformy, kterou využívají policisté v přímém výkonu služby. Vedle standardních pátracích relací budou dostávat do svých služebních telefonů i specifické avízo o dětech v ohrožení. "Významně se tak zvýší povědomí policistů o dětech v ohrožení, neboť se fotografie s textem automaticky zobrazí všem policistům, kteří po vyhlášení pátrání nastoupí do služby a přihlásí se do mobilní bezpečné platformy," uvedl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Dítě v ohrožení je národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte. Veřejnost je do něj zatím zapojena hlavně prostřednictvím informací zveřejněných v médiích.