Dny NATO budou bez návštěvníků, přenos nabídne osm hodin programu

Během akce bude rovněž oceněno 1000 záchranářů a příslušníků bezpečnostních složek za nasazení během nouzového stavu. Novinářům to dnes řekli organizátoři.

Předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že půjde o jednu z mála akcí tohoto typu, které se letos v Evropě vůbec uskuteční. Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě a běžně je v Mošnově navštěvují statisíce lidí, loni jich bylo 220.000.

Jedinou možností ale letos bylo zorganizovat akci bez návštěvníků. "Bylo to pro nás nejtěžší rozhodnutí za 20 let. Musíme respektovat platná hygienická i z toho vyplývající bezpečnostní opatření," řekl Pavlačík.

Malou útěchou pro diváky podle něj bude možnost sledovat přenos s využitím špičkové přenosové technologie Wave Relay, kterou budou mít Dny NATO jako první akce ve střední a východní Evropě. "Umožní zcela nový přenos z dynamických ukázek, protože kamery ve vysokém rozlišení budou umístěny buď přímo na uniformách vystupujících účastníků, nebo na technice," řekl Pavlačík. Na rozdíl od předchozích let nebude letos program po oba dny stejný, ale každý den jiný.

Velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Hromek řekl, že program se teprve ladí, protože se ještě čeká na potvrzení zahraničních účastníků. "Chceme si připomenout i 15 let provozu letounů Gripen v České republice, takže chystáme i průlet českých, švédských, maďarských letounů Gripen, pokud opravdu přiletí," řekl Hromek. Vzhledem k tomu, že se do areálu nedostanou diváci, statické ukázky techniky tam letos nebudou.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že Dny NATO by také měly alespoň částečně kompenzovat oslavy 75. výročí osvobození, které město chystalo velkolepé, ale kvůli pandemii koronaviru je muselo zrušit. "Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem v Opavě jsme vymysleli způsob, jak v rámci Dnů NATO předvést vojenskou techniku, která se podílela na osvobození Ostravy a Ostravska, a chtěli bychom tam i přivítat, pokud se nám to podaří, válečné veterány," řekl Macura.

Organizátoři lidem nedoporučují, aby se vydali sledovat letecké ukázky do okolí letiště, krajský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že ale očekává, že obzvlášť v případě pěkného počasí se někteří lidé do Mošnova vydají. Policie se proto na akci připravuje, aby zabránila například živelnému nájezdu aut do míst, kde by mohla bránit provozu. Pokud se ale lidé nebudou chovat neukázněně, nebude jim policie v pohybu bránit. "Když by docházelo na vstup na cizí pozemky, kde už by to majitelům vadilo, nebyla by to běžná louka, když by docházelo k poškozování majetku, třeba ničení oplocení letiště, tak to už jsou samozřejmě věci, které by policie řešit musela," řekl Kužel.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že kraj akci podpořil, protože kdyby se letos neuskutečnila, ohrozilo by to i její konání v dalších letech. "Kdybychom se měli bát všech potenciálních rizik, tak bychom dneska už nemohli uspořádat vůbec nic. Domnívám se a sázím na to, že lidé jsou natolik rozumní, že nebudou věci komplikovat," řekl Vondrák.