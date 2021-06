Do Česka dorazila vzácná historická stíhačka Hawker Hurricane

Letadlo přistálo na letišti Točná dnes kolem 18:30. Z Belgie přiletělo s jedním mezipřistáním v Německu, uvedl Masař. Získat potřebná povolení pro přelet historického stroje podle něj nebylo příliš složité, řekl ČTK.

"Letoun bude k vidění na Točné ve dnech otevřených dveří. Budeme se účastnit i leteckých dnů a veřejných vystoupení, abychom připomínali odkaz československých letců RAF za druhé světové války, odkaz těch, co válku přežili, i těch, co nedoletěli," uvedl v půlce května Jiří Horák z Leteckého Muzea Točná.

Stíhačka Hawker Hurricane byla zařazen do služby RAF v roce 1937. Hurricany s plátěným potahem sehrály hlavní roli v obraně před německými nálety během roku 1940 a jejich piloti se asi nejvíc zasloužili o vítězství v bitvě o Británii.

Hawker Hurricane Mk.IV., který získalo letecké muzeum na Točné, byl vyroben mezi 20. listopadem 1942 a 19. dubnem 1943. Za druhé světové války sloužil v Itálii, Řecku a Jugoslávii. Po skončení konfliktu ještě krátce sloužil na Kypru a v Palestině.

V roce 1983 byl vrak letadla objeven v kibucu v izraelské Jaffě, odkud byl převezen do Velké Británie. Počátkem roku 2001 byl předán společnosti Hawker Restorations se sídlem v Suffolku k přestavbě do letuschopného stavu. Při rozsáhlé renovaci byly použity jak původní, tak renovované a případně repasované komponenty. Letoun následně létal u The Fighter Collection v britském Duxfordu pod civilní registrací. V březnu 2006 jej získala společnost Heritage Wings of Canada.

V současné době je z původně vyrobených 14.583 kusů letuschopných méně než 15 letounů Hawker Hurricane, z toho jediný je ve verzi Mk.IV., uvádí Letecké Muzeum Točná na svém webu.