Do Česka dorazilo prvních sedm vojenských zdravotníků z USA, pomůžou v boji s covidem

Parlament tento týden schválil pobyt až 300 vojenských zdravotníků ze zemí Evropské unie a NATO na českém území. Působit zde mohou nanejvýš 90 dnů. Zahraniční vojáci budou v případě nasazení působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem. S využitím zdravotníků z USA se počítá v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, o jejich dalším působení pak rozhodne ministerstvo zdravotnictví.

Ready to go! 7 TX and NE National Guard medical professionals are in 🇨🇿 and will begin consulting with Czech colleagues tomorrow. #spolutozlvadneme 💪🇺🇸🇨🇿 pic.twitter.com/5IRKeWFs4S