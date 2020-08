Exploze v Bejrútu: Česko vyšle tým USAR na záchranu z trosek, letět má odpoledne

Do Libanonu pojede tým 36 členů pražského hasičského sboru. "Ve skupině je kromě záchranářů také pět kynologů, statik, lékař," uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí hasičů Nicole Studená. Předpokládaný odlet je podle ní plánován na dnešních 16:00.

"Jsem v myšlenkách s obyvateli Bejrútu, je to obrovská tragédie. Vyslání pomoci je to nejmenší, co můžeme pro Libanon udělat," prohlásil Hamáček. Dvě gigantické exploze v bejrútském přístavu, které v úterý poničily několik čtvrtí, si vyžádaly podle aktuálních údajů Libanonského červeného kříže přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných.

Podle informací GŘ @hasici_cr Libanon přijal naši nabídku na vyslání USAR týmu v počtu 37 osob. Předpokládaný odlet je dnes v 16:00. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 5, 2020

"Ministerstvo zahraničí vyřizuje přelety tak, aby se hasiči dostali do Bejrútu ještě dnes," uvedl na twitteru Petříček. Doplnil, že dal pokyn k uvolnění deseti milionů korun na humanitární pomoc pro Libanon. Česko podle něj pošle i materiální pomoc.

Dal jsem pokyn k uvolnění 10 milionů korun na humanitární pomoc pro #Libanon. Do země zároveň odletí tým českých záchranářů. @mzvcr vyřizuje přelety tak, aby se @hasici_cr dostali do #Bejrut ještě dnes. Kromě našich expertů poskytne @mzvcr také materiální pomoc. 🇨🇿🇱🇧 — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 5, 2020

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Je nasazován v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závalu či tsunami. Specializuje se na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme, uvedli hasiči na twitteru. V minulosti pomáhal po živelních pohromách v několika zemích.

Hamáček na ministerstvu vnitra novinářům řekl, že příslušníci týmu USAR se sjíždějí na smluvené místo a kolem 16:00 vyrazí, pokud se podaří vyřídit veškeré potřebné dokumenty související s jejich přeletem. "Součástí týmu jsou mimo jiné lékař a statik. Věřím, že to bude viditelný příspěvek ČR a ukáže se, že ČR je připravena a ochotna v takovýchto případech pomáhat," uvedl Hamáček.

Hasiči z týmu jsou vybaveni nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle lezeckého vybavení jim podle Studené nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob - echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery - a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Mají také speciálně cvičené a certifikované psy pro sutinové vyhledávání.

Dnes byl aktivován Medium USAR tým pražských hasičů, který se připravuje na vyslání do Bejrútu. V případě potvrzení ze strany Libanonu bude tým připraven vyrazit na místo neštěstí v odpoledních hodinách. Připraveno je 37 příslušníků HZS a 5 psovodů.#usar #Bejrut pic.twitter.com/mW3TFyEgcS — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) August 5, 2020

Příčiny katastrofy jsou zatím nejasné. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou výbuchu zřejmě pumový útok. Exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, vzdáleném od Libanonu více než 200 kilometrů. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě. Hlavní ulice v centru jsou podle svědků zasypány sutinami.