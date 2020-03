Hamáček: Policisté a hasiči jsou připraveni distribuovat roušky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté a hasiči jsou připraveni distribuovat respirátory, roušky a další ochranné prostředky poté, co objednané zásilky ze zahraničí dorazí do České republiky. Po jednání krizového štábu ministerstva vnitra to uvedl ministr Jan Hamáček (ČSSD). Krizový štáb se zabýval i situací na hranicích nebo oblastmi, které hygienici uzavřeli.