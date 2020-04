Hasiči dosud rozvezli materiál z 19 letadel, celkem 500 tun

Hasiči do Opočínku odvezli náklad z 16 letadel, která přistála na pražské Ruzyni, a vyložili rovněž tři letouny Antonov, které přistávají na vojenském letišti v Pardubicích.

"Tento materiál jsme rozvezli s použitím 207 nákladních vozidel do celé České republiky na určená místa, do úrovně krajů. Naši příslušníci v rámci rozvozu tohoto materiálu dosud najezdili přibližně 140.000 km," uvedl mluvčí. Další letadlo by mělo na pražské Ruzyni přistát v pondělí ráno, odpoledne má pak do Prahy přiletět velký nákladní letoun společnosti China cargo.

⬇️ Statistika k dnešnímu dni. Zítra pokračujeme, hned v 7:00h ráno přistane na Ruzyni další náklad a v 16:00h následuje letadlo China cargo. Celkem půjde o dalších 700 m³ materiálu. A v úterý? V úterý další letadlo v 7:00h, ale to už ty pondělní budeme mít rozvezeny. 🚒📦 https://t.co/GSyUqi6YDt — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) April 5, 2020

Skladovací hala v areálu policie v Opočínku na Pardubicku má plochu 12.000 metrů čtverečních. Areál má výhodnou polohu, je v blízkosti letiště Pardubice a má dostatek manipulační plochy.

Do distribuce zdravotnického materiálu se ve druhé polovině března zapojila asi stovka hasičů, jsou to zejména příslušníci Záchranného útvaru HZS. "Tedy útvaru, který je předurčen k řešení rozsáhlých a dlouhodobých mimořádných událostí, které jsou nad rámec běžného výjezdu," uvedla již dříve mluvčí generálního ředitelství HZS Nicole Studená. Díky tomu není ohrožena akceschopnost hasičských jednotek v jednotlivých krajích.

ČR využívá k dopravě ochranných pomůcek ze zahraničí několik dopravních spojů. Do leteckého mostu mezi Českem a Čínou, který zajišťuje dodávky ochranných pomůcek, je zapojena česká letecká společnost Smartwings, čínská letecká společnost China Eastern, vojenské speciály a velkokapacitní letouny An-124 Ruslan, jejichž využití je součástí programu Severoatlantické aliance s označením SALIS, jehož členem je Česká republika od roku 2006.

Ministerstvo obrany pro přepravu zdravotnického materiálu z Číny využívá program NATO s označením SALIS, jehož členem je Česká republika od roku 2006. Nyní se na něm podílí devět členských zemí NATO. Jeho účelem je účastnickým státům poskytnout schopnost rychlé strategické letecké přepravy velkých nákladů. Česká armáda ho používá například pro přepravu materiálu do zahraničních vojenských misí.

Přepravu ochranných pomůcek z Číny zajišťuje ukrajinská společnost, která má k dispozici letouny Antonov An-124 Ruslan, což jsou jedny z největších letadel světa. První ze strojů s kódovým označením Condor dorazil do Česka v sobotu 21. března a přivezl přes 100 tun zdravotnického materiálu.