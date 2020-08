Hasiči hájí využití Smartwings k cestě do Libanonu, Hamáček ve sporu s armádou

"HZS ČR požádal o přepravu USAR týmu standardní cestou Armádu ČR (hovor proběhl 5. srpna v 0:35 ráno). Požadavek zněl na přepravu 36 osob, psů a materiálu. Do slíbené doby Armáda ČR žádnou leteckou techniku nenabídla. HZS ČR proto využil nasmlouvané kapacity soukromého dopravce," uvedli hasiči na twitteru.

2/2 HZS ČR proto využil nasmlouvané kapacity soukromého dopravce. Jedná se o standardní postup.



Podmínkou mezinárodní certifikace vyhledávacích týmů je mimo jiné i splnění velmi striktních časových limitů. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 6, 2020

Zároveň upozornili na to, že využití soukromého letadla k dopravě záchranného týmu je standardní postup. "Podmínkou mezinárodní certifikace vyhledávacích týmů je mimo jiné i splnění velmi striktních časových limitů," uvedli hasiči.

"O speciál jsme standardním způsobem požádáni nebyli. Ze strany HZS proběhla pouze telefonická konzultace, žádný následný oficiální písemný požadavek se specifikací množství osob a materiálu nepřišel. Pokud by bylo třeba, letecký speciál A-319 nebo CASA by byl po vyžádání připraven k odletu v řádu hodin," uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve středu před odletem záchranného týmu do Libanonu uvedl, že zásadní pro poskytnutí účinné pomoci byla rychlost a že letadlům CASA by trval let příliš dlouho. Uvedl také, že do vládních airbusů by se nevešla technika záchranářů. Smartwings podle něj za vypravení letadla dostanou 1,5 milionu korun, až tři čtvrtiny částky podle něj může zpětně proplatit Evropská unie.

Kvůli využití letadel Smartwings čelí Hamáček kritice na sociálních sítích. Někteří jeho oponenti spojovali let s těmito aerolinkami s jejich dřívější neúspěšnou žádostí o mimořádnou vládní podporu kvůli epidemii koronaviru. Další kritizovali Hamáčka za to, že shazuje schopnosti českého vojenského letectva. Armáda se na twitteru ohradila proti tvrzení, že nemá dostatečné přepravní kapacity.

Hamáček na výtky reagoval kritikou českých vojenských letadel, když podotkl, že "máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum".

Abych tu dnešní debatu ukončil, budeme velmi rádi, když @ArmadaTweetuje zajistí přepravu USAR týmu @hasici_cr po skončení jeho nasazení zpět do ČR. Předem děkujeme. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 6, 2020

"Abych tu dnešní debatu ukončil, budeme velmi rádi, když armáda zajistí přepravu USAR týmu hasičů po skončení jeho nasazení zpět do ČR. Předem děkujeme," uvedl odpoledne.