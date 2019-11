Konec šéfa odboru válečných veteránů Stehlíka? Metnar zvažuje revizi návrhu

Stehlíkovi ke konci roku končí vojenský závazek, ministerstvo mu jej nechtělo prodloužit. Na jeho podporu vystoupilo v minulých dnech několik politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).

Změny ve vedení odboru by podle návrhu ministerstva měly nastat od začátku ledna. Kromě takzvaného zcivilnění postu ředitele chce obrana snížit počet oddělení ze tří na dva. O návrhu bude rozhodovat vláda při schvalování takzvané systemizace služebních a pracovních míst, tedy úpravě počtu a umístění státních zaměstnanců.

Lubomír Metnar na dnešním jednání výboru řekl, že řešení Stehlíkovy budoucnosti převzal a ještě definitivně nerozhodl. Poslancům, kteří se většinově v diskusi stavěli za Stehlíkovo setrvání, řekl, že si jejich názory rád vyslechne a možná budou vodítkem k jeho rozhodnutí.

Stehlík stojí v čele odboru od roku 2014. ČTK minulý týden řekl, že mu neprodloužili závazek, a na konci roku proto skončí. Po přesunu funkce ředitele do civilní tabulky se může přihlásit do nového výběrového řízení. To nepředpokládá, protože je přesvědčen, že v čele odboru má být voják. Uniforma mu podle něj otevírá lepší možnosti při jednání s vojáky.

Metnar označil Stehlíka za výborného historika. Motivace ke změně podle něj vycházela ze zkušeností například policie, kde podobnou pozici také zastává civilista.

Otázka vedení odboru na výboru vyvolal živou diskusi. Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) se vyslovila pro to, aby odbor vedl voják. Odmítla srovnání se zkušenostmi s policií. Opoziční poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) poznamenal, že Stehlíkovým odchodem by armáda ztratila jednu ze zásadních tváří, jež pomohla její popularizaci. Podle poslance Radovana Vícha (SPD) Stehlík za dobu svého působení v čele odboru dosáhl stropu své odbornosti a měl by být povýšen, najde-li pro něj armáda místo. Na jeho místo by měli přijít noví plukovníci.

Poslankyně a bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) navrhla usnesení, které doporučilo ministrovi neměnit systemizaci odboru ani personální obsazení vedení. Usnesení podpořilo devět poslanců, tři se hlasování zdrželi.