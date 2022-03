Městská policie v Praze zvýší náborový příspěvek na 300.000 Kč

MPP se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků, proto od roku 2014 zavádí řadu bonusů. MPP má 2120 zaměstnanců a jejím zřizovatelem je hlavní město. Návrh na zvýšení ještě projednají pražští zastupitelé.

Změnu výše příspěvků zdůvodňuje MPP zvýšením konkurenceschopnosti vůči státní policii a armádě. Podle dokumentu bude letos policie nabírat 5500 příslušníků, kterým vyplatí náborový příspěvek až 150.000 Kč. "V případě armády se hovoří až o 2000 vojácích... Beze změny nabídky nemůže u MPP dojít ke zvýšení poptávky," píše se v dokumentu. Armáda nabídne uchazečům až 250.000 Kč.

Náborový příspěvek je vyplácen postupně, kdy o větší část dostane strážník v prvních třech měsících, kdy k MPP nastoupí. Stejný princip bude uplatňován i nadále. Peníze nedostanou mj. ti, kteří již u městské policie sloužili, poté odešli a následně se k MPP vrátili. O kolik tato změna navýší náklady MPP nelze nyní říci, neboť bude záležet na počtu uchazečů, plyne z dokumentu.

Vyšší příspěvek na bydlení a dopravu, stejně jako na stravování, mají zabránit odchodům zaměstnanců. Zároveň má přilákat nové uchazeče. V případě stravenek by si zaměstnanec nadále doplácel 20 korun a MPP by mu nově přispívala 110 korunami. Příspěvek na stravování by zvýšil roční náklady o 15 milionů Kč.

Pokud by MPP vyšší příspěvky zavedla ještě letos, znamenalo by to pro letošek vyšší náklady o 135 milionů. V následujících letech by to pak bylo 180 milionů Kč.

Loni měla MPP 2120 zaměstnanců. Plný stav schválený pražskými zastupiteli počítá s 2520 zaměstnanci. Strážníkům v metropoli tak nyní chybí 400 zaměstnanců. Fluktuace zaměstnanců MPP se loni pohybovala okolo tří procent.

MPP letos spustí v březnu či dubnu novou náborovou kampaň. Postavena bude podle dokumentu především na tom, co MPP uchazečům nabízí, například právě benefity.