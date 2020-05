Metnar odmítá opakování scénáře z krizí, kdy se škrtalo armádě

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Nesmí se opakovat scénáře z předchozích krizí, při kterých armáda pomáhala, ale následně byla první na řadě při rozpočtových škrtech. Při pietní vzpomínce na 75 let od konce druhé světové války to na pražském Vítkově novinářům řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Je podle něj povinností politiků, aby vojákům zajistili moderní vybavení. Ocenil odvahu a odhodlání vojáků, kteří byli nasazeni do zavádění opatření proti šíření nového koronaviru.