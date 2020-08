Metnar odmítl stažení českých vojáků z mise v Mali

Podotkl zároveň, že mise má platné pozvání od Mali, které není závislé na konkrétní vládě. Metnar tak reagoval na dnešní požadavek ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který chtěl otázku setrvání českých vojáků v misi probrat kvůli převratu z minulého týdne na dnešní vládě. Stanovisko Metnara ČTK sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Maliská armáda se minulý týden v úterý chopila moci a zajala úřadujícího prezidenta Boubacara Keitu i předsedu vlády Bouboua Cissého. Současné dění v zemi odsoudila řada států a organizací.

"Jsme tam pozváni na základě toho, že nás pozvala nějaká vláda. Pokud je svržena, tak se naši vojáci ocitají trochu ve vzduchoprázdnu. Připadá mi, že to je docela zásadní situace, že čeští vojáci jsou někde ve světě a tam byla svržena vláda. Měli bychom se zajímat o jejich další osud a o to, jaký má smysl mise," řekl Zaorálek před dnešním jednání vlády.

"Obecně v Mali nejsou jednoduché poměry. Je otázka, do jaké míry jsme schopni tam plnit úkoly, které jsme si tam s Francouzi a dalšími předsevzali, protože bylo zřejmé, že jdeme do nejednoduchého prostoru. Mně osobně připadá důležité ve chvíli, kdy máme někde české občany a vojáky, se velice zajímat o to, co tam dělají, jestli jsou tam s požehnáním těch, kteří za tu zemi odpovídají, anebo jestli se ocitají ve vzduchoprázdnu," dodal Zaorálek.

Metnar poznamenal, že neví, odkud Zaorálek při svém vyjádření čerpal. Ministerstvo podle něj situaci nepřetržitě vyhodnocuje, rozhodnuto například bylo o pozastavení výcviku do odvolání. Bezpečnost vojáků označil za nejvyšší prioritu. "EU však aktuálně neuvažuje o ukončení své výcvikové mise EUTM v Mali. Mise má platné pozvání k působení v zemi, které není odvislé od konkrétní vlády," poznamenal. Dodal, že podobný postup se předpokládá u souběžné mise OSN MINUSMA.

"V případě jednostranného stažení sil bychom narušili jednotný přístup EU. Vzhledem k naší současné roli, kdy velíme silám EUTM, bychom ohrozili i jednotky dalších států a výrazně poškodili prestiž ČR v očích evropských partnerů," zdůraznil. "Přítomnost výcvikové mise EU v Mali rovněž umožňuje vytvářet tlak na urychlený návrat k civilní demokratické vládě v souladu s ústavou," dodal.

V Mali působí zhruba 120 českých vojáků ve výcvikové misi Evropské unie, v níž Česko od června převzalo velení. Souběžně s misí EU má v Mali svou misi MINUSMA také Organizace spojených národů (OSN), kde má ČR pět vojáků. Cílem mise OSN je zajistit bezpečnost a vytvořit podmínky pro další humanitární a politickou asistenci malijské vládě.

Česko zároveň plánuje vyslat vojáky také do evropské protiteroristické jednotky Takuba pod francouzským velením. Tato mise ale ještě nebyla Parlamentem odsouhlasena.

Generální štáb armády ČR minulý týden uvedl, že všichni čeští vojáci v Mali jsou v pořádku.