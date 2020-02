Ministerstvo obrany chce nakoupit od České zbrojovky více ručních zbraní

Ministerstvo obrany se již v roce 2018 rozhodlo nakoupit u České zbrojovky ruční zbraně za více než dvě miliardy korun. Na základě rámcové smlouvy chtělo podle svých potřeb do roku 2025 pořídit až 15.000 pušek Bren a asi 20.000 pistolí CZ P-10, a to až do 2,2 miliardy korun.

Smlouva ale dosud nebyla podepsána, protože se kvůli zakázce konkurenční firma MPI CZ obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět úřad definitivně zamítl až před několika týdny.

Ministerstvo chce podle Koudelky smlouvu s Českou zbrojovkou podepsat v dubnu. Poznamenal, že v mezidobí rozhodování ÚOHS ministerstvo obrany dostalo například od Vojenské policie či Hradní stráže požadavky na nákup dalších zbraní. Pořídit chtějí 3500 ručních zbraní v hodnotě asi 200 milionů korun. Obrana hodlá požadavek spojit s dosud plánovaným nákupem.