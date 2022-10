Ministerstvo obrany zaslalo do USA nezávaznou žádost o nabídku na F-35

V pondělí úřad předal americké straně tzv. dopis s žádostí o nabídku. "Tento dokument není závazným požadavkem, česká vláda jeho prostřednictvím pouze indikuje svůj zájem začít s americkou stranou o nákupu letounů jednat," uvedlo ministerstvo. "Předání dopisu je pro americkou stranu nutným předpokladem pro další vyjednávání," dodalo.

Úvodní jednání o případném pořízení moderních stíhacích letounů z USA začala v září, kdy se setkaly české a americké expertní týmy. Další schůzka je naplánována na polovinu října, kdy budou zástupci ministerstva obrany ve Spojených státech jednat o parametrech pořízení a provozu letounů. "Jedním z hlavních bodů všech nadcházejících jednání bude možné zapojení českého průmyslu," uvedl úřad. V českém vyjednávacím týmu jsou zástupci ministerstev obrany, zahraničí, financí a průmyslu a obchodu.

Vláda v létě rozhodla, že začne jednat s americkou vládou o nákupu 24 moderních stíhacích letounů F-35. Stalo se tak na základě vojenského doporučení armády. Ministryně Jana Černochová má pověření jednat s americkou vládou do října 2023. Pokud by se nepodařilo dosáhnout dohody, mohou přijít na řadu další způsoby řešení. Americké letouny v armádě nahradí švédské gripeny. Na jejich pronájem má Česká republika smlouvu do roku 2027, využít poté může dvouletou opci.