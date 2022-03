Ministerstvo obrany zvažuje stavbu stanových městeček pro tisíce uprchlíků

Podle ní by stavba trvala kolem dvou dnů. Podobné stanové městečko armáda stavěla už na Slovensku. Česko už požádalo EU také o 25 modulárních základen pro ubytování celkem 50.000 uprchlíků, dodávka modulů potrvá asi dva týdny.

O vybudování stanových městeček chce Černochová jednat s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Řešit je chce také s hejtmany pro případné vytipování vhodných lokalit pro taková městečka.

Na výstavbě stanového městečka se podle Černochové česká armáda podílela už na Slovensku. Převoz materiálu a vybudování stanů podle ní trvalo kolem 48 hodin. Podobnou dobu výstavby odhadovala i pro česká stanová městečka. Humanitární kroky při nouzovém ubytování utečenců podpořil i bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Upozornil ovšem, že výstavba by mohla trvat až deset dní.

Podle ní by projekt mohl vzniknout bez ohledu na dodávku modulárních základen od EU. O ně Česko požádalo v sobotu. Podle Černochové by jejich dodávka z jednotlivých zemí EU mohla trvat kolem dvou týdnů, i proto chce ministryně projednat možnost rychlejších stanových městeček.

Rakušan v sobotu oznámil, že ubytovací kapacity státu jsou vyčerpány a země se dostává do stavu, kdy uprchlíkům z Ukrajiny napadené Ruskem zvládne zajistit pouze nouzové přístřeší. Modulární ubytování by stát použil, jakmile dojdou kapacity v tělocvičnách a kamenných budovách, dodal Rakušan. Na hranu se podle něj ČR dostane za dva až tři týdny.

Kraje mají vytipované lokality pro případné stanové tábory pro uprchlíky

Kraje mají vytipované lokality, kde by mohly vzniknout stanové tábory pro uprchlíky, až dojdou jiné ubytovací kapacity. V každém kraji hejtmani navrhnou tři nebo čtyři místa. Musí mít připojení na kanalizaci, elektřinu, mohlo by jít třeba o bývalé vojenské prostory. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl šéf Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

O lokalitách chtějí kraje mluvit na dnešním večerním jednáním s vládou. Podle Kuby je nutné, aby místa, kde by případně stanové tábory vznikly, měla vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly docházet do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života.

S vládou chtějí hejtmani řešit také dlouhodobou strategii a to, jak je možné do ubytování uprchlíků více zapojit soukromý sektor. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už dříve uvedl, že bude chtít jednat o vyšších úhradách od státu. Vláda stanovila úhradu 180 korun za noc za dospělého. Také podle Kuby by částka měla být taková, aby motivovala soukromý sektor k tomu, aby se zapojil. Kolik by úhrada měla činit, neupřesnil.