Ministerstvo vnitra chce nakoupit nová auta pro policii za miliardu

— Autor: ČTK

Ministerstvo vnitra chce nakoupit za téměř miliardu korun nová auta pro dopravní a pořádkovou policii. Celkem by policisté měli během tří let obdržet 800 nových vozidel. Vyplývá to oznámení, které ministerstvo vnitra zveřejnilo ve věstníku veřejných zakázek.