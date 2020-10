Mise EU v Mali se pod českým velením vrací k výcviku, z Bruselu přišlo svolení

ČTK to dnes sdělil Jakub Šimíček, tiskový mluvčí výcvikové mise EUTM. Misi od poloviny června velí čeští vojáci v čele s generálem Františkem Ridzákem.

Pandemie koronaviru podle Šimíčka významně zasáhla do činnosti mise již na jaře. V dubnu musela polovina jejího personálu odcestovat domů a aktivity se výrazně utlumily. "Omezily se pouze na poskytování poradenství malijským ozbrojeným silám na strategické úrovni, na zabezpečení logistické podpory a ochranu velitelství a výcvikového kempu," poznamenal mluvčí. Výcvik malijských vojáků se proto zredukoval na nezbytné minimum. Pokračoval jen výcvik instruktorů malijské armády.

Onemocnění na jaře zasáhlo i některé evropské vojáky. "Velitelství mise se na velmi krátký čas doslova uzamklo," poznamenal Šimíček. Nemocní byli evakuování do domovských zemí a epidemii se podařilo dostat pod kontrolu.

V polovině června velení mise převzal Ridzák. Podle Šimíčka byl jedním z hlavních úkolů českého velení návrat výcvikových aktivit do původního stavu a vytvoření podmínek pro zahájení nového mandátu. Rada Evropské unie letos rozšířila mandát mise a navýšila počty personálu i rozpočet. Mise tak bude moci prostřednictvím vojenského poradenství či výcviku poskytnout vojenskou pomoc i dalším zemím, především Nigeru a Burkině Faso.

Podle Šimíčka dostalo české velení mise v létě z Bruselu povolení výcvik obnovit, v několika vlnách se také do Mali měli vrátit spojenečtí vojáci.

After giving necessary notice to the contributing nations, the arrival of personnel will start at the beginning of November. The restoration will occur in intensive waves till mid-November.

