Nejasnosti kolem amerických vrtulníků. Kolik za ně Česko opravdu zaplatí?

Česká republika za vrtulníky zaplatí 646 milionů dolarů, což je podle aktuálního kurzu 14,74 miliardy korun bez DPH. "Finální částka se bude odvíjet od aktuálního kurzu České národní banky," poznamenala Cupáková. Může tak podle ní být odlišná i v řádu stamilionů korun.

Congratulations to the Czech Republic @ObranaTweetuje on the 30th anniversary of the November 1989 Velvet Revolution and 20 years since joining @NATO. What better way to celebrate than acquiring eight UH-1Y Venom & four AH-1Z Viper attack helicopters! #WeAreNATO pic.twitter.com/jsjEV3Dh5I