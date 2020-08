O vstup do armády je zatím větší zájem než loni

Obsazen je i první kurz základní přípravy na příští rok. ČTK to v rozhovoru řekla generálka Lenka Šmerdová, která radí náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi v oblasti náboru.

Armádnímu sboru se podle Šmerdové daří dobře i přes letošní specifický rok, který byl poznamenán pandemií koronaviru. "Letošní rekrutační cíl byl 1740 nových vojáků, ten o něco překročíme," poznamenala. Nyní se podle ní armádní rekrutační centra zaměřují na nábor v příštím roce. Pro něj náborový cíl ještě stanoven nebyl, armáda chce ale přijmout minimálně 1600 nováčků.

V příštím roce čeká nováčky novinka v podobě upraveného kurzu základní přípravy. Tím musí ve Vyškově projít každý nový voják. Rekruti si během něj osvojují základní vojenské znalosti a návyky. Do vypuknutí koronavirové pandemie trval tři měsíce, kvůli obavě z ovlivnění jeho průběhu nákazou byl ale zintenzivněn a zkrácen na dva měsíce. Po dobu šesti týdnů nesměli vojáci opouštět kasárna, aby se nenakazili. Celý kurz navíc provázela přísná hygienická opatření.

Krizová opatření v kurzu potvrdila podle Šmerdové připravované zefektivnění výcviku. Na změnu tento týden upozornil server Euro.cz. Podle generálky se délka kurzu nezkrátí kvůli jeho zlehčení, ale z důvodu zefektivnění. "Modifikace kurzu byla plánována a pracuje se na ní dlouhodobě," poznamenala. Šmerdová podotkla, že po obsahové stránce kurz zůstane až na drobné odchylky téměř stejný. "Ty nám umožní aplikovat moderní trendy výcviku. Zkrácení časové doby kurzu nám rovněž umožní efektivní vzdělávání instruktorského sboru jak doma, tak v zahraničí," dodala.

Události kolem koronaviru podle Šmerdové náboráře donutily se zájemci více komunikovat elektronickou cestou. Umožnila to i skutečnost, že nová generace, která nyní do armády vstupuje, je již zvyklá na používání tohoto způsobu komunikace.

V letošním roce se dosud registrovalo 8545 uchazečů o vstup do armády, do výběru bylo zařazeno 5569 uchazečů. Od ledna do srpna z nich bylo přijato 1453 nových vojáků, z toho 297 žen. Nástupní termín pro poslední letošní kurz je na začátku října. Za celý loňský rok registraci podalo 8558 lidí, oproti letošku jich bylo do výběru zařazeno více, a to 6844. Za rok 2019 armáda přijala 1982 uchazečů, z toho 264 žen. Uchazeči, kteří jsou zařazeni do výběru, musí splnit zdravotní a fyzické testy. Podle Šmerdové kontrolou zdraví neprojde 30 až 40 procent adeptů.

Armáda si letošní zvýšený zájem vysvětluje tím, že v nejisté době se uchazečům resort ministerstva obrany jeví nejen jako atraktivní, ale také jako odpovědný a spolehlivý zaměstnavatel. Pomohlo podle ní také to, že vojáci byli vidět, jak pomáhají se zvládáním pandemie.

Armádě v současné době podle Šmerdové nejvíce chybí řidiči nákladních vozů. Shání také specialisty k jednotlivým útvarům, tedy například letecké mechaniky, elektromechaniky nebo specialisty přes počítače a oblast IT. Intenzivní nábor byl letos zaměřen i na doplnění Hradní stráže, která rozšířila své stavy.

Univerzitě obrany se v posledních letech nedaří armádě dodat potřebný počet důstojníků, proto je hledá i mezi civilisty. Podle Šmerdové by letos z civilu mělo na důstojnické posty nastoupit přes 120 lidí. Budou mezi nimi i minimálně tři dosud civilní piloti vrtulníků, kterých má vojenské letectvo nedostatek. Do důstojnických pozic by také letos mělo být povýšeno asi 200 vojáků, kteří si doplnili vysokoškolský diplom.

Na ministerstvu obrany k letošnímu 1. lednu pracovalo 25.899 vojáků z povolání, z toho přímo u armády sloužilo 22.105, další pak byli zařazeni u Vojenské policie či o Vojenského zpravodajství. Do roku 2030 chce mít armáda k dispozici 30.000 vojáků.