Obrana chce po SVOS Přelouč miliony za porušení smlouvy. Šikana, kontruje firma

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo obrany se po firmě SVOS Přelouč domáhá zaplacení 11 milionů korun jako pokuty za to, že společnost nesplnila smlouvu a nedodala čtyři obrněná vozidla Perun do 30. listopadu 2018. Penalizační faktura dorazila do sídla SVOS loni v prosinci, uvedl dnes server Euro.cz.