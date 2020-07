Obrana navrhuje státní vyznamenání pro Šnajdárka, je "architektem" chytré karantény

Vláda by se návrhem měla zabývat v srpnu po vládních prázdninách. O udělování státních vyznamenání rozhoduje prezident.

Šnajdárek je vedoucí oddělení systému velení a řízení armády na operačním odboru sekce plánování schopností ministerstva obrany. Když byla armáda pověřena zapojením do boje proti koronaviru, mezi vybranými vojáky byl i Šnajdárek. Ministerstvo obrany uvedlo, že byl zásadním členem expertního týmu, který od začátku krizové situace pracoval na informační podpoře ke zvládání krize, včetně návrhu na tvorbu nového systému chytré karantény. "Byl hlavním architektem celého systému, jež se stal zásadním nástrojem pro řízení všech subjektů podílejících se na zvládnutí této celospolečenské zdravotní hrozby," uvedlo ministerstvo.

Šnajdárek se svými spolupracovníky vytvořil design systému a přímo podporujících nástrojů a procesů chytré karantény, následně vedl jejich tvorbu a zavádění do boje s onemocněním covid-19. "Tím zásadně ovlivnil možnost tvorby celkového situačního obrazu v reálném čase, sledování vývoje epidemie, a tím přijímání reálných opatření proti šíření onemocnění covid-19 v České republice," píše se v návrhu na vyznamenání.

Jako příklad jeho práce ministerstvo obrany uvádí zavedení elektronické žádanky na vyšetření. "Kromě využití při epidemii onemocnění covid-19 bude všeobecně využitelná i pro další případy a stane se dalším krokem v elektronizaci českého zdravotnictví," poznamenalo ministerstvo.

Zároveň úřad dodává, že systém nastavený Šnajdárkem vytvořil pro zdravotnické pracovníky v první linii podmínky k výraznému zjednodušení práce, a tím úspěšnému zvládnutí epidemie. "Vysokým osobním nasazením významně přispěl ke zvládnutí této hrozby, produkty vytvořené jeho týmem zásadně přispěly k možnosti přijmout opatření ke zpomalení šíření viru SARS-CoV-2, k zabránění následným zbytečným ztrátám na životech občanů České republiky, jakož i souvisejícím ekonomickým následkům," doplnilo ministerstvo.

Systém chytré karantény má omezit nekontrolované šíření koronaviru pomocí rychlého mapování kontaktů nemocného. Jeho součástí je například koordinace odběrových týmů a vyhodnocování odebraných vzorků či vytváření tzv. vzpomínkových map. Vláda a ministerstvo zdravotnictví v posledních dnech čelí kritice, že systém není využíván a nefunguje. Podle kritiků se tak stalo poté, co z něj armáda odešla a převzalo jej ministerstvo zdravotnictví. V posledních dnech proto armáda opět dostala za úkol se do projektu chytré karantény vrátit.

Vláda v pondělí schválila zřízení Rady vlády pro zdravotní hrozby, jež má na chytrou karanténu dohlížet. Jejím členem je také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Rada zřizuje Integrovaný centrální řídící tým, v jehož čele bude pětičlenný výbor. Armádu v něm zastupuje právě Šnajdárek s generálem Petrem Procházkou. Tým bude podle armády zajišťovat chod chytré karantény. "Dalších dvacet tři vojáků se pak v rámci řídícího týmu zapojí do řízení chytré karantény z ministerstva zdravotnictví, kde bude tým sídlit," uvedla armáda v tiskové zprávě.

Jsme zpět. Posilujeme chytrou karanténu našimi odborníky. Pomůžeme nastavit její efektivní systém. Naši medici jsou zase připraveni posílit hygienické stanice. A naši zdravotníci vyjedou do terénu testovat, kdykoliv bude potřeba.

"Armáda se zapojí do projektu chytrá karanténa v oblastech predikce vývoje, podpory rozhodování, aktivního vyhledávání kontaktů, testování včetně řízení kapacit odběrových míst, laboratoří, řízení karantén a souvisejícího materiálního a IT zabezpečení ke zvládnutí pandemie onemocnění covid-19 v ČR," uvedl v tiskové zprávě Metnar. Vojáci se podle něj budou zároveň podílet na zefektivnění procesu nasazení nových IT technologií ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.