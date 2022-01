Očkování proti covidu-19 má už přes 90 procent příslušníků armády

V souvislosti s covidem vyzdvihla Černochová práci plukovníka Petra Šnajdárka, který se podílí na tzv. Chytré karanténě, či generála Václava Vlčka z velitelství pro operace. "Je to náš resort, který je díky tomu, že má velmi schopné lidi, schopný být moderátorem všech Teček, čteček, debat o trasování," uvedla. Armádní experti podle ní zajišťovali i věci, které mělo mít na starosti ministerstvo zdravotnictví, ale nezajistilo je.

Armáda je připravena na vše, i na variantu omikron, dodala Černochová. "Jsme připraveni v rámci resortu řešit to prací z domova. U armády to není úplně možné, tam je to očkování, testování a dodržování všech podmínek," uvedla. Příslušníků armády je aktuálně očkováno více než 90 procent, doplnila Černochová.

Předchozí vláda ANO a ČSSD v prosinci schválila, že vojáci mohou pomáhat s epidemií covidu-19 až do konce června tohoto roku. Opatření by jinak platilo jen do konce roku 2021. Nařízení umožňuje k pomocným pracím v nemocnicích a v sociálních zařízeních zatížených pandemií vyslat až 900 vojáků. Dalších 150 vojáků lze nasadit souvislosti s testováním na koronavirus. "Pokud bude zapotřebí změnit toto číslo, předpokládám, že se na nás obrátí kolegové a budeme to řešit," uvedla dnes Černochová.