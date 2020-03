Počet nakažených hasičů v Praze se zvýšil na 31, stovka jich musela do karantény

Příslušníků pražského hasičského záchranného sboru je přes 850. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku k dnešnímu ránu stoupl na 1775, největší počet nakažených je právě v Praze.

Aktuálně máme 31 nakažených hasičům 🦠, necelých 200 lidí jsme do této chvíle otestovali, 100 hasičů je v karanténě. Za poslední dva dny se počet nakažených hasičů nezvýšil. #COVID19 #SpolečneToZvladneme — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) March 26, 2020

Situace u pražského hasičského sboru je výjimečná. V jiných krajích hasičů s nákazou koronavirem nepřibývá, celkově je jich nakažených 34, uvedla mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Studená. Kromě Prahy jsou dva nakažení příslušníci sboru z Karlovarkého kraje a jeden z Jihomoravského kraje. "Nikdo z příslušníků není v ohrožení života," dodala mluvčí.

V karanténě je podle Studené 244 hasičů. Celkově má sbor zhruba 10.000 příslušníků.

Opatření, která pražští hasiči přijali kvůli zamezení šíření koronaviru, trvají. Kavka připomněl, že sbor nyní pracuje v omezeném režimu 120 hasičů na směnu, zhruba 50 dalších je v záloze. Pracují tři směny, střídají se a nesetkávají se, popsal situaci mluvčí. Za normálních podmínek ve směně slouží asi 180 hasičů.

Už před dvěma týdny hasiči uzavřeli areály stanic veřejnosti a začali čistit a dezinfikovat vozy a stanice.

Ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský před týdnem řekl, že hasiči čelí asi nejtěžší zkoušce v historii sboru. "Pro nás to znamená významným způsobem zasáhnout do našeho fungování, zejména do služeb, které máme," řekl.

První dva případy nákazy ve sboru pražští hasiči ohlásili v polovině března, jeden hasič byl ze směny stanice Satalice, druhý ze strojní služby ve Strašnicích. Nakazili se při soukromé nebo sportovní aktivitě.