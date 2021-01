Policie asi dostane lhůtu pro převoz podezřelého z ciziny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Převoz člověka podezřelého ze spáchání trestného činu ze zahraničí do České republiky bude muset policie zajistit zřejmě do 48 hodin od chvíle, kdy ho od justičních orgánů cizího státu převezme. Lhůtu, jež by měla zabránit neodůvodněným průtahům při transportu, zakotví vládní novela o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna.