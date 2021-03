Policie bude o víkendu hlídat, jestli jsou demonstrující z okresů, kde se protesty konají

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté budou o víkendu kontrolovat při demonstracích svolaných do některých měst v Česku dodržování pravidel, která jsou omezena kvůli šíření koronaviru. Zaměří se mimo jiné na to, zda účastníků protestů je povolený počet, jsou jen z okresu, kde se akce koná, a mají předepsanou ochranu nosu a úst. Na webu to dnes uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.