Policie dohlíží na dodržování vládních nařízení. Co si lidé zvolili, to mají, zní z jejich řad

Od zavedení přísných opatření proti šíření koronaviru na počátku března došlo už k několika incidentům, kdy policisté zakročili podle některých lidí nepřiměřeně proti těm, kdo nařízení nedodržovali. Známé jsou třeba případy z Ostravy, Českých Budějovic nebo Uherského Hradiště.

Právě v návaznosti na poslední případ se k situaci, ve které se v těchto dnech ocitli policisté, vyjádřila jedna z příslušnic. Příspěvek zveřejněný na facebooku si na webové stránky pověsila také Unie bezpečnostních složek.

„U policie nejsem už žádný nováček, ale to, co se děje teď mne vcelku ubíjí,“ napsala na úvod Eva T. s tím, že se jí a jejím kolegům nadává odjakživa. „Jsme represivní složka, tak od nás nikdo nemůže chtít, že budeme na všechny jen hodní, že budeme všem pomáhat a všechny chránit, což je heslo, který nám nějaký ‚inteligent‘ nechal napsat na auta,“ podotkla.

Z natáčení policejních zásahů se podle ní stává národní sport, ona ale zdůraznila, že policie za aktuální situaci nemůže. „Tuto vládu si zvolili lidé v demokratických volbách, ne jen policajti a strážníci, to svéprávní občané zvolili ty tam nahoře jako své zástupce a dali jim moc naší zemi vládnout a tím pádem i nařizovat,“ uvedla.

Policisté jsou podle ní v pasti kvůli nesmyslným a neustále se měnícím opatřením, většina příslušníků je prý kontroluje cestou nejmenšího odporu. Spoustu incidentů už ale není možné řešit v klidu a bez emocí, jak by si to strážci zákona přáli.

„Lidé, kteří jsou naštvaní, že by měli něco dodržovat, se pod vlivem rebelů na sociálních sítích, kteří si zákony a nařízení vykládají podle sebe nebo spoléhají na politickou imunitu, stávají nesmrtelnými, nemají žádné povinnosti, a to tedy ani na výzvu prokázat totožnost. Přitom kdyby udělali jen toto, tak mají pravděpodobně pokoj,“ konstatovala.

Odpůrce opatření by se podle jejího názoru měl nechat oznámit na správní orgán, kde už se můžou hájit jakkoliv uznají za vhodné. To se ale neděje. „Místo toho začne do policajtů nebo strážníků hrdinsky ‚pi*ovat‘, že on se prokazovat nebude, že on si žádný hadr na hubu nedá a že on se na to může vysrat a jde pryč. V tom horším případě má s sebou jako rukojmí dítě,“ popsala Eva T.

Policisté mají v takovém případě na rozhodnutí pár vteřin, přičemž musí zvážit spoustu informací. „Máš tam dítě, na které bys rád bral nějaký ohled, ale na druhou stranu tam máš člověka, který chce odejít, a ty vůbec nevíš, co je zač, ale víš, že ti odmítl prokázat totožnost a to do teď dělali většinou ti, kteří k tomu měli nějaký důvod, takže máš jen tak toho člověka pustit bez ztotožnění s tím, že si možná pustil hledaného psychopata, že si pustil sice rodiče, ale ten má zákaz styku s dítětem, které má zrovna u sebe, pustil si toho člověka s tím, že lidé kolem uvidí, že si jej nijak neřešil a budou si na tebe stěžovat nadřízeným,“ vyjmenovala různé scénáře a připomněla také možnost interního vyšetřování.

„My, policisté na ulici musíme řešit takovéto situace, my z toho máme nervy a problémy a pak ještě když vidíme, jak vládní činitelé, kteří po nás chtějí tato nařízení vymáhat, a zbohatlíci na to kašlou a spoléhají na to, že se jim nic nestane, protože buď mají imunitu, nebo dost peněz na pokuty, to by mne čert sebral,“ přiznala policistka.

V příspěvku sice připustila, že by mohla odejít od policie, ale nevidí k tomu důvod. „Tahle doba snad pomine a já budu zase moct dělat jako dřív, ne věčně řešit a kontrolovat nařízení, o kterých si myslím své, nicméně je i přesto dodržuji,“ svěřila se.

„Chci vidět, jak dopadnou další volby, jestli to národ dá vyžrat těm, kteří za tuto rozpolcenost a bezmocnost národa mohou nebo ta zlost lidí zůstane jen na hlavách ‚gestapáckých policistů‘ a tato vláda bude opět vládnout dál. Na tuto vládu se nadávalo již na jaře, pak byly krajské volby, a jak dopadly?“ uzavřela Eva T. svůj facebookový příspěvek.