Policie posiluje kontroly, nedodržování nařízení chce řešit domluvou

Konec roku Česko zastihne v pátém, nejpřísnějším protiepidemickém stupni opatření. Mimo jiné znamená zákaz vycházení od 21:00 do 05:00, uzavření restaurací a omezení počtu účastníků hromadných akcí na dva lidi. Na veřejně přístupných místech je také zakázáno pití alkoholu.

"V rámci výkonu běžného hlídkové činnosti budeme samozřejmě dohlížet i na dodržování vládních opatření. Pokud zjistíme jejich porušení, tak se to budeme snažit vyřešit domluvou a připomínáním vládních nařízení," uvedl Kořínek.

Pokud domluva na místě nepomůže, tak podle Kořínka může přijít na řadu předání přestupku správnímu orgánu nebo pokuta až 10.000 korun. Policie v Olomouckém kraji podle Kořínka o silvestrovské noci neplánuje rozsáhlé kontrolní akce zacílené na dodržování vládních opatření.

Silvestrovskou a novoroční oblohu nad městy v Olomouckém kraji letos kvůli pandemii koronaviru neozáří tradiční ohňostroje objednané radnicemi, které jsou nedílnou součástí oslav konce roku. V předchozích letech města do ohňostrojů a programu oslav příchodu nového roku každoročně investovala desítky tisíc korun.

Policie v Královéhradeckém kraji v poslední den v roce mírně posílila dohled nad dodržováním opatření proti šíření koronaviru. Zaměří se na místa, kde by se lidé mohli shromažďovat, jako centra měst. ČTK to dnes řekla mluvčí krajské policie Eva Prachařová. Od 21:00 je kvůli riziku šíření koronaviru zákaz vycházení. Podle policie by lidé měli oslavy Nového roku přizpůsobit aktuálním platným nařízením.

"V případě, že budou venku skupinky lidí, policisté budou vyhodnocovat všechny okolnosti a podle toho budou věc řešit například domluvou, upozorněním na platná nařízení nebo přistoupí k restriktivním opatřením, jako je pokuta nebo oznámení na příslušný úřad," řekla dnes ČTK Prachařová.

V Česku od neděle platí pátý, nejvyšší stupeň protiepidemického systému PES. Od 21:00 do 05:00 je zákaz vycházení. Výjimku mají třeba lidé jdoucí do práce nebo z práce. Lidé také mohou mimo jiné venčit psy, a to v okruhu do půl kilometru od bydliště. Na veřejně přístupných místech se nesmí pít alkohol. Města v kraji zrušila hromadné novoroční oslavy či ohňostroje.