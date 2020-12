Policie požádá o další prodloužení lhůty v kauze Čapí hnízdo

"Kriminalista požádá o prodloužení lhůty. O tom, do kdy bude lhůta prodloužena, rozhodne státní zástupce," řekla serveru mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala už dříve avizoval, že vyšetřování se může protáhnout do příštího roku. Vyjádření státního zastupitelství ČTK shání.

Podstatou případu je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v květnu 2018. Loni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie navrhovala podání obžaloby. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman loni 4. prosince po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.

Při zdůvodnění svého verdiktu Zeman uvedl, že je nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro farmu Čapí hnízdo podepsala.

Podle serveru Seznam Zprávy je nutné pro skončení vyšetřování dokončit analýzu vztahů koncernu Agrofert. Má zjistit, zda v době získání evropské dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo byl ve skupině Agrofert nějaký jiný podnik, který takzvaně působil na stejném trhu.