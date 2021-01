Policie řešila na Silvestra v Praze 183 porušení restrikcí

Operátoři tísňové linky přijali enormní počet dotazů ohledně pyrotechniky. Lidé se ptali hlavně na to, kde mohou pyrotechniku použít. Uplynulé oslavy konce roku hodnotí ale pražští strážníci jako nejklidnější za několik posledních let. ČTK to dnes sdělila mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

V rámci protiepidemických vládních opatření platí zákaz vycházení mezi 21:00 a 05:00. Rovněž není dovolena konzumace alkoholu na veřejnosti. Je omezen počet účastníků hromadných akcí na dva lidi.

V Praze platí od 1. prosince vyhláška zakazující odpalování pyrotechniky v centru města a dále mimo jiné v okolí domovů pro seniory, přírodních parcích, okolí vodních toků a okolí zoologické zahrady v Troji, útulků pro zvířata a veterinárních pohotovostí.

Strážníci v rámci novoročních oslav zjistili podle Seifertové 28 případů porušení této vyhlášky. Uložili 15 pokut za celkem 3700 korun, tři přestupky oznámili správnímu orgánu a v ostatních případech podle ní stačila domluva.

Hlídky v ulicích hlavního města podle Seifertové řešily o silvestrovské noci minimum událostí, přesto ve dvou případech museli strážníci použít donucovací prostředky. "V jednom případě se jednalo o ženu, účastnici demonstrace z Václavského náměstí, ve druhém o podnapilého muže, který ve Stodůlkách i po opakované výzvě napadal ženu," uvedla.

Mezi další případy čtvrteční noci patřil převoz ženy se dvěma promile alkoholu na záchytnou stanici. Hlídka ji nalezla na Mostě Legií.

V trojském útulku našlo podle Seifertové dočasný azyl deset ztracených psů, z nichž čtyři nebyli označeni čipem.

Na noční silvestrovské směně měla pražská městská policie ve službě 450 strážníků, uvedla dále Seifertová.

Na pořádek při oslavách závěru roku v Praze dohlížely také stovky policistů. Nemuseli ale řešit žádné zásadní problémy. Podle mluvčí pražské policie Violety Siřišťové policisté od čtvrtečních 18:00 do dnešních 06:00 vyjížděli k 269 oznámením. Bylo to o 50 méně než loni.