Policie začala kontrolovat okresy. Pokuty zatím nerozdává

Hranice okresů lze ode dneška překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. V celé republice začaly od půlnoci na dnešek platit i další restrikce, zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb. Přísnější jsou také podmínky zakrývání úst a nosu, v obchodě či MHD je nově povinný respirátor, v obci aspoň rouška. Dodržování opatření bude kontrolovat podle policie v příštích týdnech přes 30.000 lidí.

V Moravskoslezském kraji kontroluje na více než stovce stanovišť několik stovek policistů, v úterý se k nim přidá 500 vojáků. Už od rána lidé na sociálních sítích sdílejí místa, kde policisté nové nařízení kontrolují. Mnozí se také dotazují, kde je možné se policejním hlídkám vyhnout. Někteří poukazovali na to, že kvůli kontrolám vznikaly kolony, například na silnici mezi Ostravou a Havířovem. Policie ale odmítá, že by důvodem kolon byly policejní kontroly. Podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové je třeba dopravní situace mezi Ostravou a Havířovem v ranní špičce i jindy obvykle problematická.

V Plzeňském kraji bude ode dneška každý den kontrolovat dodržování nových opatření okolo 250 policistů, od úterý jim pomůže asi 80 vojáků a 20 celníků. Namátkové kontroly se zaměří na hlavní silniční tahy na hranicích okresů, a to zejména ve frekventovaném čase příjezdu a odjezdu do zaměstnání. Na dálnici D5 se kontroly soustředí na sjezdy a nájezdy a situaci budou monitorovat i mobilní hlídky. Policie si podle plzeňské policejní mluvčí Pavly Burešové uvědomuje, že v prvních dnech nových opatření nebudou všichni lidé připraveni a nebudou mít například písemné potvrzení od zaměstnavatele při cestě do práce mezi okresy. "Proto budeme v tomto ohledu zpočátku shovívavější. Následně však budeme předložení písemného potvrzení ze strany zaměstnavatele vyžadovat," upozornila.

Také v Libereckém kraji jsou policisté při kontrolách zatím benevolentní. "Dokonce jsme udělali to, že všechny hlídky mají vytisknuté formuláře, a pokud lidé nic nemají nebo jen rukou psané čestné prohlášení, tak jim je dáváme," uvedla mluvčí policie Jana Světlá. Ráno při kontrolách nepustili dál dvě vozidla, jejichž řidiči nesplnili podmínky. V obou případech směřovali po dálnici z Mladoboleslavska na Turnov. "Vrátili jsme je proto, že se ničím neprokázali ani na nic nereagovali. Otočili se a odjeli zpět," uvedla Světlá. Policie je v kraji zhruba na 50 místech, kontrolují jak řidiče na silnicích, tak i cestující v autobusech, vlacích i v tramvaji mezi Libercem a Jabloncem. Kontrolují i nasazené respirátory při cestě veřejnou dopravou.

Padesát stanovišť hlídá i policie v Jihomoravském kraji, jejich umístění se průběžně mění. Většina řidičů je připravena nebo schopna prokázat důvod, proč cestuje. Kontroly jsou namátkové. Žádné větší problémy dnes zatím nezaznamenali ani jihočeští policisté. Také tam hlídky přejíždějí mezi jednotlivými místy, přestupky zatím řeší domluvou. "Dnes a v úterý ještě máme určitou benevolenci. To například znamená, že nám stačí mít potřebné dokumenty jen v mailu v mobilu. Ale od středy už budeme vyžadovat, aby lidé měli vše vytištěné na papíře a prokazovali se tím," řekl mluvčí Jiří Matzner.

Stálé policejní kontroly v noci na dnešek zmizely z hranic dosud uzavřených okresů Sokolov a Cheb. Po dvou týdnech karantény se režim kontrol mění na namátkové, jako ve zbytku republiky.

Nová opatření se dotkla také dětí ze školek a prvňáků a druháků, kterým dnes začala znovu distanční výuka. V Říčanech u Prahy začala obnovená výuka na dálku bez větších problémů. Děti snadno navázaly na dřívější zkušenosti, nikdo neměl potíže s připojením. Pro děti rodičů vybraných profesí jsou určené mateřské školy. Na Vysočině do nich ale žádné děti nenastoupily, protože si rodiče přes víkend nestihli vyřídit potřebné doklady a podat přihlášky.

Vláda kvůli pandemii také doporučila, aby města zavřela dětská hřiště. Tábor je zatím nechá otevřená, děti a rodiče tam ale budou muset mít ochranné pomůcky na obličeji a dezinfikovat si ruce. Volně přístupná budou i hřiště v Českých Budějovicích, kromě těch, která se dají zamykat. Český Krumlov ale hřiště zamkne, k ostatním dá pásky a cedule se zákazem vstupu.

Vláda od dnešního dne výrazně omezila volný pohyb obyvatel. Vycházky, běh a další sportovní aktivity jsou do 21. března možné jen na území obce, v níž dotyčný žije. Nejvíc místa ke sportování a rekreaci mají obyvatelé Prahy, Brna, Ostravy, ale také Ralska na Českolipsku, které je s rozlohou 170 kilometrů čtverečních čtvrtých největším městem v zemi. Na území, které se v souvislosti s dlouholetým pobytem vojsk pyšní nedotčenou přírodou, žije přitom jen zhruba 2150 lidí. To lidé ve Strukově na Olomoucku mají prostor pro rekreaci výrazně omezenější. Druhá nejmenší obec v České republice má totiž rozlohu půl kilometru čtverečných. Starosta Jiří Hubáček dnes ČTK řekl, že opatření se u nich fakticky ani dodržet nedá.