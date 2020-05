Policie zdvojnásobí flotilu aut do těžkého terénu, hodlá koupit až 50 toyot

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie do příštího roku zdvojnásobí svou flotilu aut do těžkého terénu. Ke stávajícím šesti desítkám aut Land Rover Discovery a Toyota Land Cruiser přibude dalších až 50 Land Cruiserů. Prvních 12 pro práci v příhraničních oblastech převzala cizinecká policie. Pořízení 50 vozů vyjde na téměř 70 milionů Kč. Vyplývá to z informací Toyoty a policie.