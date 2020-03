Policii posílí na hranicích armáda, celkem půjde o 941 vojáků

Vojáci se na hranicích začnou rozmísťovat od dnešních 19:00. K dispozici budou mít 86 kusů techniky, především terénní vozidla. "Vojáci se budou střídat ve 12hodinových směnách," uvedla Dvořáková. Předpoklad jejich nasazení je prozatím do 30 dnů. "Vojáci budou na hranicích vystřídání po 14 dnech," dodala Dvořáková.

Vojáci budou rozděleni do tří skupin po zhruba 300 osobách. Jedna z nich bude vždy společně s policisty hlídkovat na hraničních přechodech nebo kontrolovat tzv. zelenou hranici, další se bude na nasazení připravovat, bude například chystat techniku či se školit o aktuálním vývoji situace, poslední skupina bude odpočívat. Zároveň v kasárnách budou připraveni další vojáci nad rámec 941 osob například pro případ, že někdo z nasazených vojáků onemocní nebo se zraní.

K dispozici budou mít ochranné masky, které jsou určeny proti otravným a biologickým látkám, a převyšují tak podle Dvořákové "aktuální hygienický standard". Použijí je proto jen v případě, že by to situace vyžadovala. "Vzhledem k tomu, že vojáci budou hlídkovat buď pěšky, nebo ve vozidlech, není primární potřebou, aby nosili na sobě ochranné roušky nebo respirátory," poznamenala mluvčí.

Armáda se také podílí na distribucí zdravotnického materiálu. V noci na dnešek vojáci rozváželi do distribučních míst respirátory, které ze svých zásob uvolnila Správa státních hmotných rezerv. Další rozvoj je podle Dvořákové naplánován i na dnešní odpoledne. Armáda také vyslala do Číny letadlo pro rychlé testy na onemocnění novým typem koronaviru. Letoun se vrátí v úterý v noci. "Poté, co bude náklad dezinfikován, bude rozveden do distribučních stanovišť," uvedla Dvořáková.

Minulý týden armáda poslala na hraniční přechody tři desítky zdravotníků, kteří pomáhali s kontrolami lidí. Jejich působení bylo ukončeno dnes v noci. Podle Dvořákové bude nyní část vojenského zdravotnického personálu vyslána s vojáky na hraniční přechody a další budou využiti například k posílení odběrových míst v Ústřední vojenské nemocnici Praha a Vojenské nemocnici Olomouc. Na posílení těchto odběrových míst také armáda pošle dva kontejnery a stany. "Další zdravotníci zůstávají v pohotovosti k posílení vojenských zdravotnických zařízení," dodala.