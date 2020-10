Polní nemocnice pro pacienty s covidem: Do Letňan dorazila první část vojenského týmu

Část lidí se po vyložení materiálu vrátila zpět, část zůstala na místě. Konvoj s materiálem a vybavením z armádních skladů má vyrazit z Hradce v pondělí ráno.

Vojáci v Letňanech zatím vybudovali velín, odkud budou od pondělí dohlížet na příjem materiálu. Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Ladislav Šlechta řekl již v sobotu, že zařízení má být plně připraveno k činnosti v neděli 25. října v 16:00. "Záložní zdravotnické zařízení musí být za týden postavené. Od zítra (pondělí) navážíme materiál. Celkem 339 tun přepravíme 80 kusy techniky a ve 49 kontejnerech," uvedla Armáda ČR na svém twitterovém účtu.

Příprava v Letňanech v plném proudu.

Záložní zdravotnické zařízení musí být za týden postavené. Od zítra navážíme materiál. Celkem 339 tun přepravíme 80 kusy techniky a ve 49 kontejnerech.#JsmeArmada #ArmadaPomaha pic.twitter.com/yUDPUv6Ar1 — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 18, 2020

Podle armádní mluvčí dorazí z Hradce v pondělí 29 kusů kolové techniky. Kromě sanitek, autobusu nebo osobních vozů půjde hlavně o 20 kusů kontejnerů. Kolona má vyrazit v 8:00 po dálnici D11 a bude ji provázet Vojenská policie.

Podle dřívějších informací půjde o dvě polní nemocnice. Vojáci převezou do Prahy deset intenzivních a 80 standardních lůžek, operační sál, jednotky intenzivní péče, laboratoře a rentgeny, součástí je i deset ventilačních stanic jednotek intenzivní péče. V kontejnerech budou také zdravotnické přístroje, nábytek a další vybavení. Další materiál se bude navážet až do pátku a půjde o vybavení ze Správy státních hmotných rezerv.

Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic. Polní nemocnice by byla určena pro péči o pacienty s méně závažným průběhem.

Situace Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je v případě první a druhé vlny pandemie koronaviru nesrovnatelná. V první fázi totiž ještě nebylo úplně jasné, co virus dokáže, nebyly k dispozici léky a ochranné pomůcky. Zároveň ale také nebyl tak vysoký počet pacientů. V případě aktuální vlny jsou léky, dostatek ochranných pomůcek, dezinfekce. Na druhou stranu ale omezuje činnost nemocnice velký počet pacientů s koronavirem. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) David Feltl.

Podle něj v posledních 14 dnech výrazně přibývají pacienti s covidem-19, a to zejména lidí starší než 65 let ve středně těžkém stavu. "Nepřibývá zatím kriticky nemocných," uvedl.

Nemocnice má podle Feltla 6500 zaměstnanců, což odpovídá zhruba 4000 plným úvazkům. Nakaženo je 150 zdravotníků. "Jsme schopni postupně překlápět tzv. necovidová lůžka na covidová, ale musím říct, že se tím utlumí běžná péče. A tu tento týden utlumujeme a budeme tlumit dál. Navíc přibývá i nakažený personál," uvedl.

VFN tak podle něj plánuje práci na denní bázi. "Pokud mi včera onemocnělo celé jedno oddělení na jedné interní klinice, tak to oddělení zavřeme a ti lidé půjdou do karantény. Mezitím se nám ale nějací další lidé vrací z karantény. Jsou to takové tekuté písky," uvedl.