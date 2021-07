Postoj stran k armádě? Před volbami slibují modernizaci i zajištění financování

Mezi politiky převládá přesvědčení, že do armády je nutné i v dalších letech výrazně investovat. Neshodnou se ale na výši potřebných investic. Zatímco koalice Spolu, stejně jako koalice Pirátů a Starostů, slibují do konce volebního období navýšení výdajů na obranu na dvě procenta z HDP, ke kterým se ČR v NATO zavázala, například sociální demokracie považuje za dlouhodobě udržitelnou výši výdajů 1,4 procenta HDP.

Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, chce výdaje ve výši dvou procent HDP uzákonit. Za hlavní bezpečnostní garanci pro ČR považuje NATO a odmítá vznik evropské armády. Slibuje také pokrok v modernizaci armády, plánuje obnovit úřad pro vyzbrojování nebo vytvořit pozici národního bezpečnostního poradce.

Obranu Česka chce na členství v NATO postavit i koalice Pirátů a Starostů. Slibuje vytvořit armádu, která bude schopná reagovat na tradiční i nové hrozby včetně hybridních a kybernetických. Financování armády plánuje stabilizovat zavedením víceletého finančního rámce. Podporuje členství v NATO, prohloubit chce ale i obrannou spolupráci v EU. Podporu slibuje, stejně jako koalice Spolu, také aktivní záloze. Dále slibuje například vyslání české družice na oběžnou dráhu.

S podobným plánem počítá i současný premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. Jeho strana volební program zatím nezveřejnila, Babiš ale sepsal knihu, ve které některé vize na příští roky nastiňuje. Armádu v ní chválí za pomoc při pandemii či povodních nebo za nasazení v misích. Zmiňuje také vojenské projekty, při kterých do dvou let vojáci vyšlou 25 kilometrů nad zemský povrch tzv. pseudosatelit v podobě velkého balónu, který bude sloužit pro pozorování pozemních cílů. Slibuje také investice do výroby družice.

Modernizovat armádu chce i sociální demokracie, výzbroj vojáků podle ČSSD musí odpovídat současným hrozbám a aliančním standardům. Armádě chce dát 1,4 procenta HDP, tuto výši považuje za dlouhodobě udržitelnou "vzhledem ke schopnosti armády efektivně nakupovat". Sociální demokracie slibuje podporu českému obrannému a bezpečnostnímu průmyslu a chce členství ČR v NATO.

Vystoupení ze Severoatlantické aliance naopak plánuje KSČM, která nabízí obnovu "všestranných vztahů s Ruskem a Čínou". Roli armády vidí v zajištění obrany země a bezpečnosti českých občanů. KSČM by obnovila systém civilní ochrany obyvatel a české vojáky by stáhla z vojenských misí.

Ukončení zahraničního působení vojáků na misích bez mandátu OSN požaduje i SPD, podle které by se vojáci měli "neodkladně začít připravovat k obraně země". Hnutí chce podpořit posílení systému aktivních záloh a zapojit občany do obrany země. Jako nezbytnou vidí novou koncepci české armády.