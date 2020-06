Při srážce dvou aut na Zličíně se zranili čtyři policisté

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na pražském Zličíně dopoledne policejní auto jedoucí k zásahu narazilo do jiného osobního vozu a poté do betonového sloupu. Zraněni jsou čtyři policisté, dva středně těžce a dva lehce. Jednoho z nich do nemocnice přepravil vrtulník. Uvedla to dnes večer televize CNN Prima News.