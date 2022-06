První z tanků Leopard 2A4 darovaných Německem by Česko chtělo obdržet do konce roku

— Autor: ČTK

První z tanků Leopard 2A4 darovaných Německem by Česko chtělo obdržet do konce letošního roku, aby se na něm armáda mohla připravovat a cvičit. Poslancům to na dnešním zasedání sněmovního branného výboru řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Německo ČR daruje 15 tanků tohoto typu jako kompenzaci za předání českých těžkých zbraní Ukrajině po napadení Ruskem.