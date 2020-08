Senátní výbor podpořil vyslání vojáků do Mali, Nigeru a Čadu

Výbor záležitost projednával už v březnu, kdy podpořil myšlenku vyslat jednotky, podmínil to však tím, že budou k dispozici souhlasné dokumenty všech přijímajících zemí. Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že daná podmínka už byla splněna.

Výbor tak přijal usnesení, kterým doporučuje Senátu vyslovit souhlas s působením armády v afrických zemích v boji proti terorismu do 31. prosince 2022. Zároveň žádá vládu, aby každoročně informovala horní komoru o působení armády, a to vždy nejpozději do 30. června.

Česká armáda chce do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem by bylo radit malijským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje. Společné operace by se měly konat především v Mali, teroristické skupiny by mohli ale vojáci pronásledovat až 50 kilometrů na území Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků.

O zapojení českých vojáků do mise požádala Francie, která se v boji proti islámským teroristům v Mali dlouhodobě angažuje. Francouzská armáda chce své síly částečně přesunout do jiných oblastí Mali. Vznik společné jednotky pod názvem Takuba účastnické státy oficiálně oznámily na konci března. Úkolové uskupení bude součástí operace Barkhane. Kromě Francie a ČR se do něj zapojí třeba Velká Británie, Švédsko, Norsko, Portugalsko nebo Dánsko.

Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje minimálně na 598 milionů korun. Podle dřívějších informací by měli čeští vojáci působit ve spolupráci s francouzskými vojáky v oblasti Liptako.