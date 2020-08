Šlachta se diví okolnostem policejního vyšetřování. Opřel se do Hamáčka

Že je Šlachta vyšetřován policií z důvodu možného úniku informací prostřednictvím jeho publikace Třicet let pod přísahou, informoval portál Česká justice s odkazem na Hamáčka. Policisté pak následně na Twitteru sdělili, že tomu tak skutečně je.

"Pro mě je zarážející, že informaci o tom, že jsem prověřován policií, sdělil pan ministr vnitra Hamáček, přitom by na ni neměl mít v žádném případě nárok. Tato informace byla až dnešního odpoledne zveřejněna policií,“ nechal se bývalý ředitel ÚOOZ slyšet v interview pro CNN Prima NEWS s tím, že mu přijde legrační, když jej vyšetřují kvůli utajovaným informacím, které vypouští sám ministr vnitra.

Z tohoto důvodu také Šlachta avizoval, že Hamáčka možná zažaluje. "Určitě se o tom poradím, a pokud to bude nutné, tak samozřejmě budu činit právní kroky, protože pan Hamáček mě atakuje a dostává se k věcem, ke kterým nemá,“ vysvětlil důvod svého postupu.

Co se týče samotného vyšetřování, tak na něj se bývalý policista těší. Oficiálně zatím ještě nebyl nikým vyrozuměn. "Zatím nevím, kdo z policie mě bude prověřovat, tak uvidíme, který útvar to dostane. Hodně se na to těším, protože jsem za ty roky zažil hodně věcí a v té knize jsem jich taky hodně popsal. (...) Doufám, že se informace z mého řízení budou i nadále zveřejňovat. Jediné, co teď můžu, je čekat, s čím přijdou,“ podotkl.

Vyšetřování je Šlachtovými slovy zpolitizované, což potvrzuje i skutečnost, že ministr vnitra o tom informoval prostřednictvím písemné interpelace poslance ODS Pavla Žáčka.

"Čekal jsem, že to přijde, o panu Hamáčkovi i panu Žáčkovi je v té knize zmínka. Vím, že jim ta kniha nesedí a že se jim nelíbí, protože píšu o pozadí policie a panu Chovancovi (bývalém ministrovi vnitra Milanu Chovancovi –⁠ pozn. red.). Pan Hamáček pouze pokračuje v tom, co tu bylo zavedeno celé roky,“ řekl ředitel.

"Kontrola tam byla, nezastírám, že jsme o tom hodně mluvili s kolegy. Na druhou stranu jsme chtěli popsat i jednání a věci, které jsou v tom pozadí a které nejsou občanům vůbec známy. Už delší dobu ale čelím určitým atakům, co jsem si dovolil napsat,“ zapřísahal se, že byl při psaní knihy maximálně pečlivý a že žádné tajné informace v ní neužíval.