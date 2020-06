Slovensko bude nahrazovat cvičné L-39. Šanci má i Aero Vodochody, oznámil Metnar

Naď novinářům řekl, že Slovensko během tří až čtyř let musí mít vybránu náhradu za cvičná L-39, která vyrábělo Aero Vodochody. Poznamenal, že ministerstvo obrany "na velmi předběžné úrovni" komunikuje s více státy a společnostmi. Při své návštěvě České republiky dnes navštíví právě Aero Vodochody, jehož zástupci byli podle něj již na Slovensku o zakázce jednat. "Nabízí různá řešení, která se týkají nejen dodávek techniky, ale i výcviku," řekl. Dodal, že podobné nabídky Slovensko dostalo i z Itálie a Velké Británie. Aero Vodochody nabízí jako náhradu za L-39 nový letoun L-39NG.

Slovensko bylo, je a bude naším nejbližším partnerem. Jsem moc rád, že byla dodržena tradice a první zahraniční cesta mého kolegy @JaroNad vedla do Prahy. pic.twitter.com/yjXWuPG1hi — Lubomír Metnar (@metnarl) June 11, 2020

Naď současně vyjádřil lítost nad tím, že se Česko rozhodlo pořídit nová děla z Francie, a ne ze Slovenska. Slovenský dělostřelecký systém Zuzana se dostal do užšího výběru, české ministerstvo obrany chce dát ale přednost francouzským dělům Caesar od společnosti Nexter, která jsou levnější. Naď vyjádřil pochopení nad tím, že si země vybírají podle svých požadavků a priorit. Poznamenal, že mohlo jít o "pěkný československý projekt", protože se na výrobě Zuzan podílí české firmy.

O možné spolupráci Česka a Slovenska v obranném průmyslu se mluví opakovaně, žádný projekt ale nebyl uskutečněn. Podle Metnara by se užší spolupráce mohla týkat nákupu munice nebo modernizace pozemní techniky. Konkrétní ale Metnar ani Naď být nechtěli. "Když najdeme seznam takový, že my poskytneme České republice to, co potřebuje, a Česká republika poskytne nám, co potřebujeme my, a bude to plus mínus ve stejném objemu, tak to můžeme společně oznámit jako společný postup, který chceme realizovat," řekl Naď. Podle Metnara ministři zadali svým podřízeným, aby seznam projektů vytipovali.

Metnar vyzdvihl, že návštěva slovenského ministra v Praze je jeho první zahraniční cestou ve funkci. Oba podle něj mluvili o spolupráci, o výcviku nebo o zahraničních misích, ve kterých obě armády působí společně. Za společnou prioritu Metnar označil účast obou zemí v oblasti Sahelu. Sahel označuje pás území v Africe na jižním okraji Sahary. Kromě Mali zahrnuje Niger, Čad, Etiopii, Súdán, Senegal, Mauritánii a Burkinu Faso.