Státy V4 volají po užší spolupráci policie, k projektu se má přidat i Rakousko

Podle slovenské ministryně vnitra Denisy Sakové je třeba zahájit jednání o stanovení minimálních technických standardů pro bezpečnostní sbory v zemích V4. To by umožnilo později přikročit ke společným nákupům vybavení. Podle maďarského ministra Sándora Pintéra by koordinace při výběru vybavení policistů pomohla i jejich společnému působení například v evropské pohraniční službě Frontex.

Státy V4 by se podle @jhamacek měly zabývat možností společných nákupů pro bezpečnostní složky, včetně policie. Státy by tak mohly výrazně ušetřit. V4 s Rakouskem chce také prověřit zavádění společných standardů pro policisty, aby se ještě více zlepšila preshraniční spolupráce. — Ministerstvo vnitra (@vnitro) November 21, 2019

Ministři dnes jednali i o dopadech brexitu na bezpečnostní spolupráci v EU. "Naším cílem je udržet bezpečnostní spolupráci s Británií na nejvyšší úrovni. Bezpečnost je věc, se kterou nelze hazardovat, nelze ohrozit výměnu informací a spolupráci při potírání trestné činnosti," řekl Hamáček.

Saková vyjádřila přesvědčení, že Británie i po svém odchodu z EU bude nadále poskytovat údaje do schengenského informačního systému, který slouží k policejní spolupráci v unii.

Země V4 na dnešním jednání také zopakovaly odmítavý postoj k povinným kvótám na rozdělování migrantů mezi státy EU. Podle nich je třeba migrační problém řešit v unii společně, zároveň je ale nutné hledat cesty, které nebudou členské státy nijak rozdělovat. V4 považuje za prioritu zabezpečení vnějších hranic EU a pomoc v zemích, odkud migranti přicházejí, aby se řešily příčiny nelegální migrace.