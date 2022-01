Švejdar by měl odeslat Rakušanovi žádost o propuštění ze služebního poměru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policejní prezident Jan Švejdar by dnes měl odeslat ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) žádost o propuštění ze služebního poměru. Do civilu chce odejít ke konci března. Švejdar svůj záměr odejít oznámil v polovině prosince na twitteru, na začátku měsíce se s Rakušanem sešel. Ministr vnitra odmítl, že by na Švejdara ohledně jeho odchodu vyvíjel tlak.