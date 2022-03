Svět bezpečnější nebude, shodli se Černochová, Fiala a Opata

České republice podle Fialy žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí a čeští občané mohou zůstat v klidu. Opata poukázal za vojenskou sílu NATO. Vojáci mají podle něj špičkový výcvik a nikoho se nebojí. Video dnes zveřejnilo ministerstvo obrany na sociálních sítích.

"České republice žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Naši občané mohou zůstat v klidu," uvedl Fiala. Poukázal na členství v Severoatlantické alianci. "To je to, co nás chrání. Zárukou je kolektivní bezpečnost, na které se podílí naše výborná armáda, a proto naši občané mohou mít jistotu, že naše země je v bezpečí," řekl.

Stejně jako Černochová připomněl podporu Ukrajině od české vlády i celého demokratického světa. Podle ministryně se zlu nesmí ustupovat. "Nechceme, aby si další země prožívala nám dobře známou mnichovskou zradu v roce 1938, maďarský rok 1956, československý rok 1968, gruzínský rok 2008, anektování Krymu v roce 2014 či bezprecedentní vojenskou invazi na Ukrajinu ze strany bandity Putina právě teď," poznamenala.

Vojákům a vojákyním vzkázala, že stále doufá, že se krize na východě Evropy vyřeší diplomatickou cestou a nebude nutné je vysílat "chránit to, co je nám všem blízké, geograficky i lidsky". "Vím, že vy jste připraveni, přesto budu do poslední chvíle bojovat za mírová řešení a nebudu lehkomyslně troubit do útoku. Válka je vždycky bolest, krev a dlouhé roky utrpení," řekla.

Podotkla, že jako ministryně je připravena k těžkým rozhodnutím. "Bohužel, všichni tušíme, že bezpečnější svět opravdu nebude a že toho máme před sebou opravdu hodně," dodala. Je teď podle ní jedinečná šance konečně modernizovat armádu.

Opata poukázal na to, že Severoatlantická aliance je největší vojenskou silou na světě, která je jednotná jako nikdy dřív. "Budeme bránit naše spojence a každý metr našeho území. My vojáci jsme připraveni čelit každému nebezpečí. Máme špičkový výcvik, nebojíme se nikoho," poznamenal.